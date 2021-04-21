В Туле снимают остросюжетную мелодраму «Бойся, я с тобой»

Телеканал «Домашний» начал новый съемочный сезон — в Туле стартовали съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Бойся, я с тобой». Съемки будут проходить в Туле и Тульской области, а также в подмосковных Химках.

Главные роли в картине исполнят Виолетта Давыдовская, Сергей Рудзевич и Евгений Шириков.

В самом начале отношений нам кажется, что мир вокруг заиграл яркими красками, ведь рядом — самый нежный, заботливый и любящий человек. Так было и с Катей (Виолетта Давыдовская) — долгие, почти изжившие себя семейные отношения с мужем Митей (Сергей Рудзевич) сменяет сильная взаимная любовь. Но мама Кати и подруга видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром (Евгений Шириков), что даже его упреки и запреты принимает за проявление заботы…

Виолетта Давыдовская: «Моя героиня — очень доверчивая женщина, которая встретила изощренного и жестокого человека. И страшно то, что она поначалу не видит, не понимает, с кем рядом оказалась, — настолько грамотно он ею манипулирует, настолько увлекает ее и тащит за собой. Какую дорогу она выберет? Узнаем совсем скоро!»