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В Туле снимают остросюжетную мелодраму «Бойся, я с тобой»

В Туле снимают остросюжетную мелодраму «Бойся, я с тобой»

Главная тема фильма – домашнее насилие. Новые серии сейчас снимают в тульской «Искре».

Телеканал «Домашний» начал новый съемочный сезон — в Туле стартовали съемки 4-серийной остросюжетной мелодрамы «Бойся, я с тобой». Съемки будут проходить в Туле и Тульской области, а также в подмосковных Химках.

Главные роли в картине исполнят Виолетта Давыдовская, Сергей Рудзевич и Евгений Шириков.

В самом начале отношений нам кажется, что мир вокруг заиграл яркими красками, ведь рядом — самый нежный, заботливый и любящий человек. Так было и с Катей (Виолетта Давыдовская) — долгие, почти изжившие себя семейные отношения с мужем Митей (Сергей Рудзевич) сменяет сильная взаимная любовь. Но мама Кати и подруга видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром (Евгений Шириков), что даже его упреки и запреты принимает за проявление заботы…

Виолетта Давыдовская: «Моя героиня — очень доверчивая женщина, которая встретила изощренного и жестокого человека. И страшно то, что она поначалу не видит, не понимает, с кем рядом оказалась, — настолько грамотно он ею манипулирует, настолько увлекает ее и тащит за собой. Какую дорогу она выберет? Узнаем совсем скоро!»

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:20 0
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