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Послание Президента: главные социальные инициативы

Послание Президента: главные социальные инициативы

Сегодня Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ.

Мы собрали главные социальные пункты и инициативы, озвученные нашим Президентом.

? Семьям с детьми школьного возраста (в т.ч. — будущими первоклассниками) в августе выплатить 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

? Детский отдых сделать максимально доступным — возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь.

? Принять законодательные решения, чтобы реализовать инициативу «Единой России» — оплачивать больничные родителям детей до 7 лет в размере 100% независимо от трудового стажа.

? Произвести выплаты на поддержку детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях: в среднем 5 650 рублей, будет выплачиваться с 1 июля.

? Выплата беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации: в среднем 6 350 рублей в месяц.

? Правительству РФ — к июлю подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми.

? За четыре года закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов: все школьные автобусы должны быть современными и безопасными.

? За 2 года дополнительно открыть 45 тысяч бюджетных мест в вузах. Не менее 75% из них отдать в регионы.

? Восстановить рынок труда. Представить дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

? Через 3 года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки.

? Поощрить молодежь, которая проявила себя в волонтерстве.

? Экология: основной принцип — загрязнитель платит. «Получил прибыль? Прибери за собой!» Принятие соответствующего закона должно быть ускорено.

? Расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля.

? По крайней мере до конца года продлить программу 20%-ного туристического кешбэка.

? В России в прошлом году ввели 80 млн кв метров жиль — этот показатель надо увеличить до 120 млн кв метров.

? Выделить регионам 500 млрд на новые инфраструктурные кредиты.

? Россия должна быть готова в течение 4 дней разработать тест-системы и вакцины в случае появления новых инфекций.

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сегодня, в 17:24 0
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