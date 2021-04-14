Туляков приглашают на выставку «АХ»

Фото из группы ТИАМ «ВКонтакте».

Центральная тема экспозиции – город, его особая атмосфера, пластика и влияние на внегородскую жизнь. При этом открывающуюся в ТИАМе выставку можно считать академической сразу в двух смыслах. Авторы, чьи работы представлены в Доме Крафта, – члены Российской академии художеств. К тому же они получили профессиональное академическое образование, а значит, являются академиками еще и по внутренней оптике. Примерно так же, как существует аутентичное исполнение старинной музыки и способы обучения этому исполнению, так и академическая эстетика продолжает успешно действовать в своей нише, которая не собирается уменьшаться.

А фигуративное искусство, выполненное в этих традициях, обладает собственной аурой, которую не затмили ни фотография, ни кино и телевидение, ни компьютерная реальность. При этом сведущему зрителю будет интересен ещё и опыт постабстрактного реалистического искусства: сквозь видимый хаос современных форм и городской, и внегородской жизни сильней просвечивают геометрические мотивы кубизма и абстракционизма – как бы символы скрытой от поверхностного взгляда гармонии и упорядоченности.

Художники, представленные на этой выставке, верят в эту гармонию, чувствуют ее. И воплощают. Экспозиция будет работать до 30 мая.

