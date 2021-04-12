Таксист и директор автобусного парка назвали 5 причин перевести транспорт на газ

Раньше между автовладельцами и переводом машины с бензина на газ часто стояла цена работ и оборудования, но теперь эта проблема решена. С 2020 года в 23 регионах России запущена программа льготного переоснащения транспортных средств. Благодаря ей до 2/3 расходов берет на себя бюджет, владельцу транспортного средства остается только внести треть суммы.

Тульская область в числе участников программы. В нашем регионе программа реализуется при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Получить субсидию на переоборудование транспортного средства могут как представители малого и среднего бизнеса, так и граждане, включая самозанятых.

Юрий Терехов, директор Ленинского ПАТП, одним из первых решил перевести автобусы на газовое топливо.

– Будучи руководителем транспортного предприятия, к принятию решения я подошел прежде всего с экономической точки зрения. Метан почти не имеет примесей, а значит, двигатель меньше изнашивается, – пояснил Юрий Терехов. – При эксплуатации на бензине его необходимо ремонтировать через 1,5-2 года, на газовом оборудовании двигатели выхаживают 4-5 лет. Дело в том, что октановое число газа значительно выше бензина, то есть нагрузка на поршневую группу уменьшается, и он работает мягче.

Кроме того, экономятся масла, происходит меньшее загрязнение продуктами горения. Бензин горит с содержанием сажи, и она загрязняет масло. Через 10 000 км его уже нужно менять. При работе на газу масло не загрязняется и его ресурс в 1,5 раза становится выше. То есть его надо менять только через 15 000 км.

Таким образом, расходы на ГСМ и техобслуживание при работе автобусов на газу значительно снижаются.

– Расходы на топливо тоже значительно ниже. Я подсчитал, что ПАЗику на 100 км пути потребуется 30 литров бензина – 1330 рублей (44,3 руб./л), пропана (28 руб./л) – 980 рублей (35 литров), дизельного топлива – 960 рублей, метана – 526 рублей. Очевидно, что газ – это выгодно. Окупаемость установленного оборудования составляет примерно год, даже несмотря на большую стоимость оборудования.

Переоборудовать автобус стоит около 250 тыс. рублей, но с учетом скидок по программе Ленинскому ПАТП установка нового оборудования на один автобус обошлась в 95 тыс. рублей. На газовое оборудование переведены восемь автобусов предприятия.

Кстати, безопасность эксплуатации транспортного средства с газовым оборудованием намного выше:

– Газовые баллоны намного толще и прочнее, чем бензиновый бак, они не повредятся при ударе, – говорит Юрий Терехов.

Алексей Марков из Новомосковска работает в такси уже много лет. Зимой узнал про льготную программу и решил тоже переоборудовать свою машину.

– Переоборудовать машину просто: пошел в ГАИ, подал заявку на переоборудование машины, а на следующий день уже получил разрешение. С этим документом отправился в сервис, и там тоже за один день мне всё поменяли. Установка газового оборудования на мою машину стоила около 100 тыс. рублей, но половину этой суммы субсидировало государство, помимо этого еще получил карту на 27 тыс. рублей на газовую заправку. То есть в реальности установка нового оборудования мне обошлась в 23 тыс. рублей. Я считаю, что это очень выгодно. Да и потраченная сумма окупится быстро. Если бензин на 250 км пути мне обходился в 500 рублей, то газа на этот же путь мне можно купить на 350 рублей. При учете, что еще и масло можно менять реже, то это существенно экономит расходы на машину, а значит, и работать становится выгоднее.

На самом деле любой автомобиль можно перевести на газовое оборудование. Даже для технически сложного всегда найдется нетиповое решение. Не преграда, если машина находится на гарантии. Если работы выполнять не в «левом» гараже, а в официальных сервисах по официальным схемам, а после узаконить ГБО (газобаллонное оборудование), то проблем не возникнет.

Дело в том, что официальные сервисы несут ответственность за выполненные ими работы. Поэтому, если поломка машины будет связана с установкой ГБО, то ее устранит ППТС (Пункт по переоборудованию транспортного средства). Если же дело в заводском браке, то ремонт выполнит официальный сервисный центр. Он же примет авто и на периодическое техобслуживание.

Для переоборудования по льготной программе необходимо обращаться в сертифицированный центр – участ­ник госпрограммы и являющийся партнером ООО «Газпром газомоторное топливо». В Туле пять организаций являются официальными партнерами компании:

«Гарант Газ» (ИП Позднякова Е. В.),

ИП Марценюк Федор Сергеевич,

«ППТО» (ИП Мочалов А. А.),

«АТС-ГАЗ Тула» (Дилерский центр «Лунапарк»),

ООО «ИТАЛГАЗ 71».

При обращении необходимо иметь при себе СТС или ПТС. Сотрудники сервисов – партнеров программы расскажут, как получить от Минэнерго РФ госсубсидию, а также компенсацию от ООО «Газпром газомоторное топливо».