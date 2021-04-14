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В Белеве безработный зашел в подъезд погреться и обокрал квартиру

В Белеве безработный зашел в подъезд погреться и обокрал квартиру

Попался мужчина после того, как начал тратить украденное на алкоголь.

В Белевском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
По предварительным данным, в начале апреля 28-летний пьяный безработный ранее судимый мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, чтобы согреться. Там он заметил женщину, которая закрыла дверь квартиры и спрятала ключ под ковриком. Дождавшись, когда она уйдет, мужчина проник в квартиру и украл оттуда 700 тысяч рублей. 
 
Попался злоумышленник очень просто – участковые получили информацию, что он внезапно начал тратить крупные суммы на алкоголь. При проверке мужчина во всем сознался. 
 
В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
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