В Белеве безработный зашел в подъезд погреться и обокрал квартиру

Попался мужчина после того, как начал тратить украденное на алкоголь.

В Белевском районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, в начале апреля 28-летний пьяный безработный ранее судимый мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома, чтобы согреться. Там он заметил женщину, которая закрыла дверь квартиры и спрятала ключ под ковриком. Дождавшись, когда она уйдет, мужчина проник в квартиру и украл оттуда 700 тысяч рублей.

Попался злоумышленник очень просто – участковые получили информацию, что он внезапно начал тратить крупные суммы на алкоголь. При проверке мужчина во всем сознался.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».