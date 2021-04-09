В Туле стартовал международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша

В Туле стартовал второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Он пройдет с 9 по 13 апреля. Выступят коллективы не только из России, но и из Греции, Италии, Ирана, Туниса и Испании.

программа фестиваля

Пятница, 9 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

18.30 — Welcome-zone, 0+. Вход свободный.

19.00 — Торжественная церемония открытия фестиваля, 0+. Вход свободный.

20.30 — Школа танцев Mega Dance (Тула), балет «Щелкунчик», 0+. Вход свободный.

Суббота, 10 апреля

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22)

15.00 — Независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва), драма/вербатим «Фобус» (С. Беккет), 12+

16.30 — Katastrofa clown (Италия), клоун-спектакль Katastrofa show, 0+

19.00 — Театр танца «Элегия» (Ясная Поляна), пластический спектакль «Двое на земле» (В. Полозкова, И. Зиедонис), 12+

Воскресенье, 11 апреля

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22)

15.00 — Bojnourd theatre group (Иран), драма «Мать» (Х. Раббани), 12+

16.30 — Antzoki Teatteri (Испания), мим-спектакль «Клоуны» (Т. Касла), 12+

19.00 — Театральное сообщество Додеканеса Quinta (Греция), комедия «Брюзга» (Менандр), 16+

Понедельник, 12 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

16.00 — Пермский молодежный театр (Пермь), сатирическая драма «Треплев. Возможно, склонен» (А. П. Чехов), 12+

17.30 — Ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула), пластический спектакль «Чучело» (В. Железников), 6+

19.15 — Театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень), пластический спектакль «60 ударов сердца» (К. Лагунов), 12+

20.40 — Театр-студия «Гастион» (Курск), драма «Записки сумасшедшего» (Н. В. Гоголь), 16+

Вторник, 13 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

18.30 — Театр-студия «МЮСЛИ» (Тула), пластический спектакль «Мама Шамана» (Я. Мори), 6+

20.30 — Торжественная церемония закрытия фестиваля, 0+. Вход свободный

22.00 — Фаер-шоу, 0+. Вход свободный