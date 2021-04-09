новости
новости
Регистрация
В Туле стартовал международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша

В Туле стартовал международный фестиваль молодежных театров GingerFest: полная афиша

Рассказываем, какие мероприятия ждут туляков!

В Туле стартовал второй международный фестиваль молодежных театров GingerFest. Он пройдет с 9 по 13 апреля. Выступят коллективы не только из России, но и из Греции, Италии, Ирана, Туниса и Испании.

программа фестиваля

Пятница, 9 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

18.30 — Welcome-zone, 0+. Вход свободный.

19.00 — Торжественная церемония открытия фестиваля, 0+. Вход свободный.

20.30 — Школа танцев Mega Dance (Тула), балет «Щелкунчик», 0+. Вход свободный.

Суббота, 10 апреля

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22)

15.00 — Независимое театральное объединение «На вольных хлебах» (Москва), драма/вербатим «Фобус» (С. Беккет), 12+

16.30 — Katastrofa clown (Италия), клоун-спектакль Katastrofa show, 0+

19.00 — Театр танца «Элегия» (Ясная Поляна), пластический спектакль «Двое на земле» (В. Полозкова, И. Зиедонис), 12+

Воскресенье, 11 апреля

Центр культуры и досуга (ул. Металлургов, 22)

15.00 — Bojnourd theatre group (Иран), драма «Мать» (Х. Раббани), 12+

16.30 — Antzoki Teatteri (Испания), мим-спектакль «Клоуны» (Т. Касла), 12+

19.00 — Театральное сообщество Додеканеса Quinta (Греция), комедия «Брюзга» (Менандр), 16+

Понедельник, 12 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

16.00 — Пермский молодежный театр (Пермь), сатирическая драма «Треплев. Возможно, склонен» (А. П. Чехов), 12+

17.30 — Ансамбль эстрадного танца «Звездный экспресс» (Тула), пластический спектакль «Чучело» (В. Железников), 6+

19.15 — Театр-студия «Билет на трамвай» (Тюмень), пластический спектакль «60 ударов сердца» (К. Лагунов), 12+

20.40 — Театр-студия «Гастион» (Курск), драма «Записки сумасшедшего»    (Н. В. Гоголь), 16+

Вторник, 13 апреля

Городской концертный зал (ул. Советская, 2)

18.30 — Театр-студия «МЮСЛИ» (Тула), пластический спектакль «Мама Шамана» (Я. Мори), 6+

20.30 — Торжественная церемония закрытия фестиваля, 0+. Вход свободный

22.00 — Фаер-шоу, 0+. Вход свободный

Купить билеты на спектакли можно на сайте Myslo.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фестиваль GingerFestмолодежные театры

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области выберут самые крепкие и дружные семьи
В Тульской области выберут самые крепкие и дружные семьи
В тульском Заречье в Упу сливают канализацию
В тульском Заречье в Упу сливают канализацию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.