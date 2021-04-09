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В тульском Заречье в Упу сливают канализацию

В тульском Заречье в Упу сливают канализацию

С загрязнением реки Упы в Туле сточными водами разбираются представители региональной общественной организации «Экологическая защита» и контролирующих органов.

Ручей с нечистотами, стекающий в Упу, обнаружен в районе ул. Максимовского, 17. Исток ручья располагался в ливневой канализации.

– В стоках мы увидели значительные примеси жира и пищевых отходов. Судя по составу стоков, можно предположить, что они являются отходами деятельности пищевого предприятия. Ликвидировать загрязнение необходимо оперативно! – прокомментировал ситуацию председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области, председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов.

После осмотра территории экологи сообщили о несанкционированном сбросе в контролирующие органы.

8 апреля на место выехали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, региональной природоохранной прокуратуры, администрации города. Были отобраны пробы воды. Результаты исследования будут готовы в течение недели. В ближайшее время администрация Тулы проведет полное исследование ливневой канализации с целью установить виновника загрязнения окружающей среды. Ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей.

 
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В тульском Заречье в Упу сливают канализацию, Фото: 1
В тульском Заречье в Упу сливают канализацию, Фото: 2
В тульском Заречье в Упу сливают канализацию, Фото: 3
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:23 +2
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