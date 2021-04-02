«Джинсы порезаны, лето, три полоски на кедах...»: питерские рокеры «Animal ДжаZ» приглашают туляков на концерт
4 апреля на сцене клуба Backstage выступят главные герои петербургского альтернативного рока Animal ДжаZ. Начало в 19.00.
В послужном списке группы — полные многотысячные залы концертных площадок, все крупнейшие фестивали, бесчисленные награды и регалии, первые места чартов iTunes и Google Play и официальный статус «легенд русского рока».
За 20-летнюю историю группа выпустила 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. Песня «Чувства» и одноимённый клип, в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, Little Big и The Hatters, реализовали мощнейший антивоенный посыл, который восприняли и миллионы пользователей YouTube — «Время любить, не время разбрасывать бомбы».
На их концерты уже ходят семьями, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения. Animal ДжаZ, будучи равноудалёнными как от традиционного «русского рока», так и от модных инди-течений, являются сегодня живым воплощением успеха независимой музыки в России.
Вы можете купить билеты онлайн:
или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, к. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн. – сб.: 10.00−18.00, вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн. – сб.: 10.00−20.00, вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн. – пт.: 9.00−18.00, сб. – вс.: выходной;
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Тула, ул. Ложевая, 125а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн. – сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00.
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