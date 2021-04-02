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В Туле ОАО «ТНИТИ» заплатит штраф за загрязненный пруд

В Туле ОАО «ТНИТИ» заплатит штраф за загрязненный пруд

Речь о канализации в Старом Басово – мы писали об этом в начале недели.

В Туле после публикации Myslo о загрязнении воды в Старом Басово прокуратура провела проверку за исполнением законов на особо режимных объектах, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В результате проверки установлено, что из-за технической неисправности канализационного коллектора, находящегося в собственности ОАО «ТНИТИ», в 2020 году предприятие осуществило аварийный сброс сточных вод в пруд. Ущерб от этих действий составил 1,3 миллиона рублей.
 
По иску прокурора суд взыскал с предприятия денежные средства в полном объеме. 
 
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