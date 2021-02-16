Тульский рецидивист перегрыз себе вены в мытищинской одиночке

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Мужчина ранее был судим за сбыт наркотиков и приехал в столицу на заработки, но снова оказался за решеткой.

В Мытищах 33-летний житель Тулы перегрыз себе вены на руках, чтобы «переехать» из одиночной камеры изолятора временного содержания в больницу. Ранее мужчина был задержан по подозрению в сбыте наркотиков.

Как пишет РИА «ФАН», сотрудники ИВС оказали пострадавшему первую помощь и вызвали медиков. У него диагностированы рваные раны обоих предплечий, в больнице мужчине наложили швы и, с учётом его состояния, отправили обратно в изолятор. Уточняется, что это было не попыткой суицида, а желание попасть в тюремную больницу вместо одиночной камеры.

Мужчина ранее был осужден за сбыт наркотиков, отсидел три года и недавно освободился по УДО. В Москву он приехал на заработки из Тулы, но снова занялся криминальным ремеслом.