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В Тульской области пройдут съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей
Фото: vk.com/tulafilmcommission.

В Тульской области пройдут съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей

Картина «Первый Оскар» основана на реальных событиях.

В Алексине Тульской области с 7 февраля по 30 апреля будут снимать полнометражный художественный фильм. Картина с бюджетом в 400 млн рублей называется «Первый Оскар».
 
Фильм основан на реальных событиях. Авторы расскажут историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» получил главную кинонаграду Голливуда.
 
Съемки осуществляет кинокомпания «Новые люди» при поддержке Фонда кино, Министерства культуры РФ и при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области. Режиссер картины — Сергей Евгеньевич Мокрицкий. Среди его работ «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель», — сообщает региональная Кинокомиссия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:15 0
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