В Тульской области пройдут съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей

Фото: vk.com/tulafilmcommission.

В Алексине Тульской области с 7 февраля по 30 апреля будут снимать полнометражный художественный фильм. Картина с бюджетом в 400 млн рублей называется «Первый Оскар».

Фильм основан на реальных событиях. Авторы расскажут историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» получил главную кинонаграду Голливуда.