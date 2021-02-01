Фото: vk.com/tulafilmcommission.
В Тульской области пройдут съемки фильма с бюджетом в 400 млн рублей
Картина «Первый Оскар» основана на реальных событиях.
В Алексине Тульской области с 7 февраля по 30 апреля будут снимать полнометражный художественный фильм. Картина с бюджетом в 400 млн рублей называется «Первый Оскар».
Фильм основан на реальных событиях. Авторы расскажут историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», который на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» получил главную кинонаграду Голливуда.
Съемки осуществляет кинокомпания «Новые люди» при поддержке Фонда кино, Министерства к
ультуры РФ и при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области. Режиссер картины — Сергей Евгеньевич Мокрицкий. Среди его работ «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я — учитель», — сообщает региональная Кинокомиссия.
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