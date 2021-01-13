Скончался учитель физкультуры тульского Центра образования №27 Николай Букалов

Он умер на 76-м году жизни.

12 января 2021 года ушел из жизни Николай Букалов, мастер спорта СССР по легкой атлетике, учитель физической культуры МБОУ «ЦО № 27».

Педагогический коллектив Центра образования выражает соболезнования родным и близким Николая Ивановича:

- Уроженец Тульской области (д. Сухой Ручей Тепло-Огаревского района), Николай Иванович с 1975 года связал свою жизнь с образованием, работая учителем физической культуры не только в нашем городе, но и в школах при Посольстве СССР в ГДР и ФРГ.

Большая часть жизни Николая Ивановича связана со школой. Он воспитал много талантливых спортсменов, которые занимали призовые места в соревнованиях не только регионального, но и федерального уровня; многим он помог обрести себя в жизни, почувствовать свою значимость. Николай Иванович гордился своими учениками, продолжающими любить физкультуру и защищающими спортивную честь области и страны.

Николай Иванович никогда не искал спокойной и размеренной жизни, всегда был среди тех, кто стремился к новизне, к позитивным изменениям в работе школы: организованные им туристические слеты, лыжные походы, спортивные турниры навсегда останутся в памяти их участников.

Работать рядом с Букаловым Н. И. всегда было интересно и легко. Он человек слова: на него всецело можно было положиться. Обладая добротой и огромной душевной щедростью, Николай Иванович одним из первых в тяжелую минуту оказывал незамедлительную помощь, моральную и физическую поддержку.

Глубоко порядочный, скромный и отзывчивый, бесконечно преданный любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток человеческих душ, человек активной жизненной позиции, пример трудолюбия и жизнелюбия — таким он останется в нашей памяти.

Светлая память о Николае Ивановиче как о коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах!