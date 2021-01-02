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Умер народный артист России Владимир Коренев

Умер народный артист России Владимир Коренев

Актер ушел из жизни на 81-м году жизни. Причина смерти - коронавирус.

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался после госпитализации с коронавирусом. Дочь артиста Ирина Коренева подтвердила информацию: «Умер, да. Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом».
 

Вдова актера Алевтина Коренева:

- Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Красавец-актер учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».

После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.

Владимир Коренев несколько раз был в Туле. В 2009 году актер открыл в нашем городе детский кинофестиваль. А в 2010 приезжал со спектаклем «Завещание целомудренного бабника» и дал нашему изданию интервью.

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