Умер народный артист России Владимир Коренев
Актер ушел из жизни на 81-м году жизни. Причина смерти - коронавирус.
Вдова актера Алевтина Коренева:
- Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти.
Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Красавец-актер учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева «Человек-амфибия».
После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну. Всего на счету артиста около тридцати ролей в кино и десятки ролей в театре.
Владимир Коренев несколько раз был в Туле. В 2009 году актер открыл в нашем городе детский кинофестиваль. А в 2010 приезжал со спектаклем «Завещание целомудренного бабника» и дал нашему изданию интервью.