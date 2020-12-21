новости
новости
Регистрация
Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы
Фото телеканала «Россия»

Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы

20 декабря в эфир телеканала «Россия» вышел пятый отборочный тур конкурса детских талантов «Синяя птица».

В нем приняла участие 13-летняя Ульяна Синетар из Тулы.

Специально для программы юная тулячка подготовила сложный номер в жанре современной хореографии и выступила под живую музыку. Поддержать конкурсантку приехал специальный гость — популярный музыкальный дуэт Idris & Leos.

В дополнительное время Ульяна показала невероятно пластичный и эмоциональный номер под пьесу «Шутка»Баха в исполнении арфиста Александра Болдачева. Судьи конкурса — Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Дима Билан и Денис Мацуев — оценили смелость девочки в выборе музыки и стремлении к экспериментам, а ведущая Дарья Златопольская отметила, что эти качества говорят об Ульяне как о настоящей артистке.

Самым трогательным моментом всего вечера стали слова Сергея Безрукова, обращённые к Ульяне.

Пока конкурсантка выступала на сцене, рядом с Безруковым сидел её талисман — маленький плюшевый мишка. После номера Ульяны талисман заговорил голосом народного артиста России, пожелав девочке оставаться такой же озорной, хулиганистой и энергичной, чем растрогал её до слез.

Увидеть выступление Ульяны Синетар можно на медиа-платформе «Смотрим». А уже через неделю, 27 декабря, в 17:25, на телеканале «Россия» состоится финал конкурса детских талантов «Синяя птица», где будут объявлены победители этого сезона.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
21 декабря, в 11:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
Синяя птица
Люди
Ульяна СинетарСергей Безруков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19
За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19
В Туле начался прием заявлений на оформление компенсации на питание
В Туле начался прием заявлений на оформление компенсации на питание
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.