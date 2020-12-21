Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы

Фото телеканала «Россия»

В нем приняла участие 13-летняя Ульяна Синетар из Тулы.

Специально для программы юная тулячка подготовила сложный номер в жанре современной хореографии и выступила под живую музыку. Поддержать конкурсантку приехал специальный гость — популярный музыкальный дуэт Idris & Leos.

В дополнительное время Ульяна показала невероятно пластичный и эмоциональный номер под пьесу «Шутка» Баха в исполнении арфиста Александра Болдачева. Судьи конкурса — Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Дима Билан и Денис Мацуев — оценили смелость девочки в выборе музыки и стремлении к экспериментам, а ведущая Дарья Златопольская отметила, что эти качества говорят об Ульяне как о настоящей артистке.

Самым трогательным моментом всего вечера стали слова Сергея Безрукова, обращённые к Ульяне.

Пока конкурсантка выступала на сцене, рядом с Безруковым сидел её талисман — маленький плюшевый мишка. После номера Ульяны талисман заговорил голосом народного артиста России, пожелав девочке оставаться такой же озорной, хулиганистой и энергичной, чем растрогал её до слез.

Увидеть выступление Ульяны Синетар можно на медиа-платформе «Смотрим». А уже через неделю, 27 декабря, в 17:25, на телеканале «Россия» состоится финал конкурса детских талантов «Синяя птица», где будут объявлены победители этого сезона.