Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы
20 декабря в эфир телеканала «Россия» вышел пятый отборочный тур конкурса детских талантов «Синяя птица».
В нем приняла участие 13-летняя Ульяна Синетар из Тулы.
Специально для программы юная тулячка подготовила сложный номер в жанре современной хореографии и выступила под живую музыку. Поддержать конкурсантку приехал специальный гость — популярный музыкальный дуэт Idris & Leos.
В дополнительное время Ульяна показала невероятно пластичный и эмоциональный номер под пьесу «Шутка»
Самым трогательным моментом всего вечера стали слова Сергея Безрукова, обращённые к Ульяне.
Пока конкурсантка выступала на сцене, рядом с Безруковым сидел её талисман — маленький плюшевый мишка. После номера Ульяны талисман заговорил голосом народного артиста России, пожелав девочке оставаться такой же озорной, хулиганистой и энергичной, чем растрогал её до слез.
Увидеть выступление Ульяны Синетар можно на медиа-платформе «Смотрим». А уже через неделю, 27 декабря, в 17:25, на телеканале «Россия» состоится финал конкурса детских талантов «Синяя птица», где будут объявлены победители этого сезона.