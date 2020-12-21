В Туле начался прием заявлений на оформление компенсации на питание

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Родители (законные представители) школьников льготных категорий могут оформить денежную компенсацию взамен питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 18.11.2020 № 4112 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Тула» родителям, дети которых относятся к льготным категориям обучающихся (обучающиеся 1−5-х классов; дети из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; дети из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья) и осваивают образовательные программы в форме дистанционного обучения, выплачивается денежная компенсацию взамен питания в размере 62,11 руб. за один учебный день (при обеспечении обучающегося питанием один раз в день) и 124,22 руб. за один учебный день (при обеспечении обучающегося питанием два раза в день).

Для получения денежной компенсации родителю (законному представителю) необходимо подать в общеобразовательное учреждение следующие документы:

заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения о предоставлении денежной компенсации с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организации; копию паспорта заявителя; копию документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка; согласие заявителя на обработку персональных данных; иные документы.

Рассмотрение документов на выплату денежной компенсации осуществляется общеобразовательным учреждением в течение 10 рабочих дней со дня приема документов.

Предоставление денежной компенсации не осуществляется:

в случаях отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных причин;

в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

в каникулярный период;

в период болезни.

Основанием для выплат денежной компенсации является издаваемый ежемесячно приказ руководителя общеобразовательного учреждения.

Приказ руководителя общеобразовательного учреждения издается на основании поступивших документов на выплату денежной компенсации по итогам прошедшего месяца до 5 числа следующего месяца.

Денежная компенсация выплачивается общеобразовательным учреждением ежемесячно в течение 30 календарных дней после издания приказа о предоставлении денежной компенсации путем перечисления причитающейся суммы на лицевой счет, открытый в установленном порядке в кредитной организации на имя одного из родителей (законных представителей).

Предоставление питания одновременно с выплатой денежной компенсации одному и тому же обучающемуся за один и тот же период времени не допускается.