За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19

С начала пандемии ковидом заразились 20 768 жителей региона, 18 171 вылечились, 644 человека умерли.

В Тульской области за минувшие сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса, 8 человек скончались.

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