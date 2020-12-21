За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19
8 человек умерли.
В Тульской области за минувшие сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса, 8 человек скончались.
С начала пандемии ковидом заразились 20 768 жителей региона, 18 171 вылечились, 644 человека умерли.
Ситуация в регионах следующая:
В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 21 декабря
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