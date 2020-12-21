новости
новости
Регистрация
За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19

За сутки в Тульской области выявили 208 случаев COVID-19

8 человек умерли.

В Тульской области за минувшие сутки выявлено 208 новых случаев коронавируса, 8 человек скончались.

С начала пандемии ковидом заразились 20 768 жителей региона, 18 171 вылечились, 644 человека умерли.

Ситуация в регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 21 декабря
Жизнь Тулы и области
В каких районах Тульской области за неделю самый большой прирост по числу заболевших ковидом: карта на 21 декабря
сегодня, в 11:29, 4 1551 0
77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год
Жизнь Тулы и области
77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год
сегодня, в 11:11, 30 3343 -2
Роспотребнадзор: после вакцинации от коронавируса нельзя делать это
Мир
Роспотребнадзор: после вакцинации от коронавируса нельзя делать это
сегодня, в 10:12, 75 2094 -3
В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 12 смертей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 210 новых случаев коронавируса и 12 смертей
вчера, в 11:10, 305 8036 -2
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:07 0
Другие статьи по темам
Прочее
ТулакоронавирусстатистикаТульская областьТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год
77 человек с коронавирусом умерли в Тульской области за неделю. Самому молодому – 31 год
Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы
Сергей Безруков озвучил плюшевого медвежонка для девочки из Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.