новости
новости
Регистрация
Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

У туляков есть прекрасный повод сходить в кино!

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!
 
Шоу «Биология» от лидеров группы БИ-2 (6+)
 
 
С 15 декабря смотрите новое шоу — в гости к Лёве и Шуре приходят отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе всё, что они считают необходимым. Отличная возможность побывать на концерте даже сейчас, увидеть любимых артистов в привычной и комфортной для них среде и узнать что-то новое и, возможно, неожиданное.
 
Мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм» (0+)
 
 
С 19 декабря новый выпуск. Специалисты киностудии восстановили вручную и тщательно оцифровывали такие известные мультфильмы, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и многие другие.
 
Семейка Крудс: Новоселье (6+)
 
 
С 19 декабря анимационное приключение! Такие харизматичные герои, как члены клана Крудс, просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы!
 
Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед (18+)
 
 
Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед в рамках турнира Англия — Премьер-лига, 14-й тур. Начало встречи 20 декабря в 19.30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олд Траффорд.
 
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Синема Парккино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области предотвратили попытку доставки в колонию крупной партии мобильников
В Тульской области предотвратили попытку доставки в колонию крупной партии мобильников
В Туле прошел фестиваль «Женское лицо Победы»
В Туле прошел фестиваль «Женское лицо Победы»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.