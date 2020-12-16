Кинотеатр «Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Публикуем анонсы ближайших новинок. Выбирайте!

Шоу «Биология» от лидеров группы БИ-2 (6+)

С 15 декабря смотрите новое шоу — в гости к Лёве и Шуре приходят отечественные и зарубежные группы и исполнители различных стилей и направлений, чтобы в их студии сыграть live-сеты и рассказать о себе всё, что они считают необходимым. Отличная возможность побывать на концерте даже сейчас, увидеть любимых артистов в привычной и комфортной для них среде и узнать что-то новое и, возможно, неожиданное.

Мультфильмы от киностудии «Союзмультфильм» (0+)

С 19 декабря новый выпуск. Специалисты киностудии восстановили вручную и тщательно оцифровывали такие известные мультфильмы, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик» и многие другие.

Семейка Крудс: Новоселье (6+)

С 19 декабря анимационное приключение! Такие харизматичные герои, как члены клана Крудс, просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы!

Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед (18+)

Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед в рамках турнира Англия — Премьер-лига, 14-й тур. Начало встречи 20 декабря в 19.30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олд Траффорд.

Расписание и билеты онлайн по ссылке.