В Туле прошел фестиваль «Женское лицо Победы»

16 декабря в онлайн-формате прошел фестиваль «Женское лицо Победы» регионального отделения Союза женщин России.

Мероприятие состоялось в рамках Года памяти и славы и приурочено к 30-летию Союза женщин России. На фестивале презентовали фильм о легендарной лётчице, Герое Советского Союза Валентине Степановне Гризодубовой и выставку «Женское лицо Победы».

Участников приветствовала заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

– Я хочу поздравить Союз женщин России с юбилеем и поблагодарить вас за активную позицию и инициативы в общественной жизни региона.

Ольга Гремякова призвала членов объединения к участию в мероприятиях 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой, а также в реализации национальных проектов «Демография» и «Культура».