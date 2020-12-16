В Тульской области предотвратили попытку доставки в колонию крупной партии мобильников

Сотрудники оперотдела ИК-5 задержали 35-летнего жителя Новомосковска. При нем находились 12 свертков, перемотанных канцелярским скотчем, внутри которых были спрятаны 53 мобильных телефона, 220 сим-карт различных сотовых операторов, 5 зарядных устройств и 2 USB-провода. О предстоящей попытке переброса оперативники знали заранее.

Предназначавшиеся осужденным средства сотовой связи и комплектующие к ним гражданин Ш. намеревался перебросить через основное ограждение на режимную территорию учреждения. К слову, и сам гражданин Ш. ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Из объяснений «курьера» следует, что запрещенную посылку попросил передать незнакомый ему гражданин для одного из осужденных ИК-5, за указанную услугу было обещано денежное вознаграждение.

В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 19.12 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудниками оперативного отдела ИК-5 проводится проверка в отношении осужденного, которому предназначалась запрещенная посылка. Решается вопрос о применении мер дисциплинарного характера за нарушение режима содержания.