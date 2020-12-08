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«Дикая Мята Z» открывает «Тульскую Мастерскую Музыки»

«Дикая Мята Z» открывает «Тульскую Мастерскую Музыки»

В новогодние праздники с 1 по 7 января в самом сердце Тулы состоится зимняя сессия фестиваля «Дикая Мята» — «Дикая Мята Z».

В эти дни в город приедут как давно полюбившиеся популярные музыканты, так и новые яркие артисты.

Фестиваль, который пройдет в онлайн-формате, получил название «Дикая Мята Z» — появление «Z» в названии связано не столько с зимой, а с тем, что большая часть артистов, которые примут участие в проекте, относятся к поколению Z.

«Дикая Мята» - крупнейший независимый фестиваль страны, который ежегодно открывает зрителям новые имена, и фестиваль «Дикая Мята Z» не станет исключением, только в этот раз организаторы приняли решение сместить фокус внимания на артистов тульской сцены.

Андрей Клюкин, продюсер фестиваля: 

Андрей Клюкин

Вот уже шесть лет «Дикая Мята» проходит в Тульской области. Мы давно приняли решение, что хотим продолжать свою работу именно в этом регионе. Здесь мы будем обустраивать фестивальное поле, здесь мы планируем построить студию для музыкантов, и именно здесь мы решили использовать свой опыт, создавая мероприятия в новом формате. «Дикая Мята Z» — новый проект, который делаем совместно с администрацией города Тулы и при поддержке министерства культуры Тульской области. К проекту будут подключены телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-СМИ. Наш план — использовать фокус внимания зрительского интереса и прессы, чтобы показать ярких и интересных музыкантов области

В рамках фестиваля «Дикая Мята Z» организаторы, помимо интернет- и ТВ-трансляции, планируют съемки спецвыпуска программы Mint Music Home, который полностью будет посвящен музыкальной жизни Тулы и области. Программа будет состоять из интервью и концертных номеров, которые войдут не только в спецвыпуск, но и в трансляцию фестиваля «Дикая Мята Z».

Андрей Клюкин, продюсер фестиваля:

– Тульские группы штурмуют стриминг-платформы, катаются по Европе с концертами, выступают на сцене «Дикой Мяты». Нам нужно объединить усилия, создать коллаборацию, творческое объединение, если хотите, для того, чтобы привлечь интерес к новой музыке Тулы. Все для этого есть: фестивали, прекрасные музыканты, даже лучшие микрофоны, которые используют Radiohead и Coldplay, тоже производятся в Туле. Считаю, у нас есть все шансы!

Возможность принять участие в этом проекте будет у всех тульских музыкантов! Никаких ограничений по формату и жанру нет. Для того, чтобы попасть в лайн-ап фестиваля и на съемку программы, нужно прислать 3 ссылки на концертные видео (одна песня — одна ссылка) организаторам.

Присылать ссылки до 14 декабря можно на почту ankl@jgroup.ru, указав в теме письма «Тульская Мастерская Музыки».

Подписаться на Youtube-канал Mint Music Home в ожидании тульского спецвыпуска можно уже сейчас по ссылке.

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