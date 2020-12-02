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Автобус «ДедМоробус», онлайн-фестиваль «Дикая Мята Z»: как туляки отметят Новый год
Фото из архива Myslo.

Автобус «ДедМоробус», онлайн-фестиваль «Дикая Мята Z»: как туляки отметят Новый год

А еще на набережной пройдет большое after-party «Держи быка за рога».

Сегодня, 2 декабря, губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу со своим первым заместителем — председателем правительства Тульской области Валерием Шериным и главой администрации Тулы Дмитрием Миляевым.

– Несмотря на ограничения, у людей праздничное настроение, все готовятся встречать Новый год. Поэтому необходимо организовать досуг для жителей в эти праздничные дни и предусмотреть активности на свежем воздухе. Важно подойти к этому вопросу дифференцированно и развести потоки, — сказал Алексей Дюмин.

Валерий Шерин сообщил, что во всех муниципалитетах готовятся к встрече Нового года в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Дмитрий Миляев доложил главе региона о концепции празднования в областной столице. Город уже начали украшать, установлено более 250 новогодних конструкций.

В этом году обновлено украшение площади Ленина. К уже имеющимся объектам добавлены световые конструкции, в том числе новая входная арка, объемная фигура «Белый металлический бык».

На площади Тулы будет работать праздничная ярмарка. Для безопасности посетителей новые торговые домики, украшенные в новогоднем стиле, будут установлены на увеличенном расстоянии друг от друга.

С 20 декабря во всех округах Тулы начнут работать елочные базары, всего их будет 34.

На улице Металлистов с 25 декабря по 7 января вновь пройдет фестиваль-конкурс креативных елок.

31 декабря с 16.00 до 20.00 в городе запустят музыкальный новогодний автобус «ДедМоробус».

В салоне 10 персонажей в костюмах Дедов Морозов будут играть на духовых музыкальных инструментах.

С 1 по 7 января для молодежи в онлайн-формате пройдет фестиваль «Дикая Мята Z». Трансляция будет вестись в социальных сетях, а также на мультимедийных экранах на площади Ленина и Казанской набережной.

Для тех, кто захочет встретить Новый год не дома, на площади Ленина и Казанской набережной будут работать мультимедийные экраны с трансляцией музыкальных клипов, поздравлений, новогодних огоньков.

4 января с 15.00 до 19.00 на набережной пройдет большое after-party Нового года «Держи быка за рога»: зимние забавы, короткие концертные программы, новогодние фотозоны.

5, 6 и 7 января с 12.00 до 19.00 туляков и гостей города будет ждать уже полюбившееся шоу «Северная сказка».

Все праздничные мероприятия завершатся 7 января.

Алексей Дюмин спросил Дмитрия Миляева о финансировании. Глава администрации заверил, что все необходимые средства предусмотрены в бюджете.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:38 0
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