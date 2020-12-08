Туляков научат делать 3D-игрушки

С 12 по 30 декабря в творческом индивидуальном кластере «Октава» пройдет новогодний проект «САМО - 3D - Елка»:.

В рамках проекта всех желающих научат делать праздничные сувениры при помощи лазера. Мастер-классы пройдут 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 30 декабря в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера.

Во все дни будет по три сеанса: в 12:00, 15:00 и 18:00. Длительность сеанса: 2 часа.

Кроме этого, каждый участник получит в подарок новогоднюю елочку, на которую сможет повесить свое творение.

Запись на сеансы с 9:00 до 18:00 по телефону: 21-63-27.