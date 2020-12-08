новости
новости
Регистрация
Туляков научат делать 3D-игрушки

Туляков научат делать 3D-игрушки

При помощи лазера.

С 12 по 30 декабря в творческом индивидуальном кластере «Октава» пройдет новогодний проект «САМО - 3D - Елка»:.
 
В рамках проекта всех желающих научат делать праздничные сувениры при помощи лазера. Мастер-классы пройдут 12, 13, 19, 20, 26, 27 и 30 декабря в технологической лаборатории «PRO-ПАРК» на 1 этаже кластера.
 
Во все дни будет по три сеанса: в 12:00, 15:00 и 18:00.  Длительность сеанса: 2 часа.
 
Кроме этого, каждый участник получит в подарок новогоднюю елочку, на которую сможет повесить свое творение.
 
Запись на сеансы с 9:00 до 18:00 по телефону: 21-63-27. 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 16:16 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Туламастер-классигрушкитворческий индустриальный кластер Октава

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дикая Мята Z» открывает «Тульскую Мастерскую Музыки»
«Дикая Мята Z» открывает «Тульскую Мастерскую Музыки»
В Туле из-за ДТП встали трамваи
В Туле из-за ДТП встали трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.