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На Орловском шоссе в Туле установили табличку в честь погибшей в ДТП девушки
Автор - Полина Салькова.

На Орловском шоссе в Туле установили табличку в честь погибшей в ДТП девушки

Табличку повесили в день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий резиденты «Городских проектов».

Организация Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты» повесила табличку в память о погибшей 22 октября на Орловском шоссе девушке.

Напомним, вечером 22 октября на Орловском шоссе 18-летнюю девушку сбил водитель автомобиля Skoda Felicia. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Myslo писал об этой аварии здесь.

Ранее «Городские проекты» осматривали место аварии и выявила несколько проблем:

  • Дорога позволяет проезжать этот участок на скорости более 90 км/ч, несмотря на знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч.
  • Пешеходный переход освещает единственный фонарь, расположенный довольно далеко от проезжей части.
  • Переход расположен близко к остановке. Общественный транспорт останавливается вплотную к своей полосе движения, не подъезжая к остановочному павильону. В результате водители встречного направления не видят пешеходов за автобусами.

«Самые горячие места, по тепловой карте статистики ДТП, будут нами обследованы. Также есть программа Vision zero по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности. Суть в том, чтобы проектировать улицы таким образом, чтобы человеческая ошибка не привела к смерти.

Эту программу нужно внедрять на федеральном уровне. У нас в городах можно ездить 79 км/ч благодаря отсутствию штрафа при повышении на 19 км. А за 250 рублей и все 100 км/ч. Это ужасно!» — говорит глава тульского отделения «Городских проектов» Александр Шишкин.

Организация отправила свои исследования в администрацию города, правительство Тулы предприняло меры и установило искусственную дорожную неровность на том самом пешеходном переходе.

В день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий организация «Городские проекты» повесила табличку, напоминающую о трагедии и причинах, из-за которых она произошла.

 

 

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