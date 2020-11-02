«Ночь искусств-2020» в онлайн-формате: полная афиша
3 ноября, накануне Дня народного единства, Тула присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств».
Тульские музеи и театры подготовили специальные выставки, мастер-классы, виртуальные концерты, спектакли и экскурсии.
Театр «Эрмитаж» представит интерактивную онлайн-программу. С 19.00 для зрителей будут представлены мастер-классы по актерскому мастерству, графике, концерты струнного ансамбля El Classic и группы «Билет на М.А.Р.С.». Прямые трансляции состоятся в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».
Также в режиме онлайн интернет-пользователи смогут увидеть самые интересные события, которые в «Ночь искусств» пройдут в Ремесленном дворе «Добродей».
В Тульском историко-архитектурном музее пройдут мастер-классы, посвященные малоизвестным и неожиданным техникам фотопечати. Посмотреть расписание и записаться на сеанс можно на официальном сайте музея.
В Театре юного зрителя покажут онлайн-спектакль «Евгений Онегин». Вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Трансляция пройдет в официальной группе театра в «ВКонтакте».
В группе «Тульских древностей» пройдёт насыщенная онлайн-программа «Искусство объединяет: Русь и Орда». Она расскажет о привычных для нас обычаях и предметах, пришедших с Востока.
Культурно-досуговая система покажет зрителям трансляции спектаклей «Волшебник изумрудного города», «Фрида», «Мы встретимся». Подробная информация на сайте.
Культурно-досуговая система покажет зрителям трансляции спектаклей «Волшебник изумрудного города», «Фрида», «Мы встретимся». Подробная информация на сайте.
Также свои программы подготовили Тульская библиотечная система, Культурно-досуговое объединение и Детская школа искусств № 5.
Другие статьи по темам
Событие