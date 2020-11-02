«Ночь искусств-2020» в онлайн-формате: полная афиша

Тульские музеи и театры подготовили специальные выставки, мастер-классы, виртуальные концерты, спектакли и экскурсии.

В Театре юного зрителя покажут онлайн-спектакль «Евгений Онегин». Вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Трансляция пройдет в официальной группе театра в «ВКонтакте» .