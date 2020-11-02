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«Ночь искусств-2020» в онлайн-формате: полная афиша

«Ночь искусств-2020» в онлайн-формате: полная афиша

3 ноября, накануне Дня народного единства, Тула присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств».

Тульские музеи и театры подготовили специальные выставки, мастер-классы, виртуальные концерты, спектакли и экскурсии. 

Театр «Эрмитаж» представит интерактивную онлайн-программу. С 19.00 для зрителей будут представлены мастер-классы по актерскому мастерству, графике, концерты струнного ансамбля El Classic и группы «Билет на М.А.Р.С.». Прямые трансляции состоятся в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте». 
 
Также в режиме онлайн интернет-пользователи смогут увидеть самые интересные события, которые в «Ночь искусств» пройдут в Ремесленном дворе «Добродей».
 
В Тульском историко-архитектурном музее пройдут мастер-классы, посвященные малоизвестным и неожиданным техникам фотопечати. Посмотреть расписание и записаться на сеанс можно на официальном сайте музея.
 

В Театре юного зрителя покажут онлайн-спектакль «Евгений Онегин». Вы вновь сможете окунуться в атмосферу прекрасного пушкинского текста и современных мелодий. Трансляция пройдет в официальной группе театра в «ВКонтакте».

 
В группе «Тульских древностей» пройдёт насыщенная онлайн-программа «Искусство объединяет: Русь и Орда». Она расскажет о привычных для нас обычаях и предметах, пришедших с Востока.

Культурно-досуговая система покажет зрителям трансляции спектаклей «Волшебник изумрудного города», «Фрида», «Мы встретимся». Подробная информация на сайте.
 
Также свои программы подготовили Тульская библиотечная система, Культурно-досуговое объединение и Детская школа искусств № 5.
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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 21:13 +1
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