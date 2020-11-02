Как тулякам перейти на новый режим налогообложения

Подавать заявление о снятии с ЕНВД в связи с отменой этого режима с 1 января 2021 года не нужно, плательщики ЕНВД автоматически будут сняты с учета. По информации УФНС России по Тульской области, в регионе более 21000 налогоплательщиков применяют ЕНВД. 5124 уже перешли на другие системы налогообложения.

До конца 2020 года бизнесу на «вменёнке» нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не выберут его самостоятельно, то их переведут на общий режим налогообложения автоматически. Подавать заявление о снятии с ЕНВД в связи с отменой этого режима с 1 января 2021 года не нужно.

Достаточно выбрать категорию плательщика (юрлицо, индивидуальный предприниматель или физлицо, которое не является ИП), отметить, занимается ли бизнесмен производством подакцизных товаров, размер годового дохода и количество наёмных работников, и система автоматически предложит подходящий режим.

Для перехода на УСН необходимо подать уведомление до 31 декабря 2020 года. Для УСН есть ограничения по количеству работников и по годовому доходу: с 1 января 2021 года не более 130 человек и не более 200 млн рублей соответственно.

Индивидуальный предприниматель может выбрать патент. Этот режим допускается при схожих с «вменёнкой» видах деятельности, при этом годовой доход не должен превышать 60 млн рублей, а численность работников – не больше 15 человек. Для перехода на этот режим заявление необходимо подать не менее чем за 10 дней до начала действия патента.

Кроме того, для физических лиц (как ИП, так и нет) без наемных работников и с годовым доходом не более 2,4 млн рублей может подойти налог на профессиональный доход. Для постановки на учет специального заявления не требуется. Достаточно скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нем. Подробнее о каждом из этих режимах можно прочитать на сайте ФНС России.