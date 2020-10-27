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Ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков на «Ночь искусств»

Ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков на «Ночь искусств»

Гостей ждут концерты, мастер-классы, флешмобы и много других интересностей!

Во вторник, 3 ноября, ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков и гостей города принять участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет уже в восьмой раз.

Организаторы подготовили для участников интересную программу:

  • 19.00 – вернисаж с фонарем, чемпионат добродеев по «Рюхам», флешмоб по росписи в стиле филимоновской игрушки «Арт-стол», интерактивная выставка-спектакль «Сказки от фонаря»;
  • 21.00 – торжественная церемония зажжения фонарной аллеи «Время зажигать»;
  • 21.20 – показ фильма «Великая русская стена».

В режиме онлайн интернет-пользователи смогут увидеть самые интересные события, которые в «Ночь искусств» пройдут в «Добродее»:

  • 18.00 – презентация интерактивной картины в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» и развлекательная программа «Ремесло, ставшее искусством»;
  • 21.00 – церемония зажжения фонарей «Время зажигать».

Вход в «Добродей» только по предварительной записи, количество мест ограничено! Телефон для записи: 35-25-00. Адрес: ул. 9 Мая, д. 1-А

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:33 +2
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