Ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков на «Ночь искусств»
Гостей ждут концерты, мастер-классы, флешмобы и много других интересностей!
Во вторник, 3 ноября, ремесленный двор «Добродей» приглашает туляков и гостей города принять участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет уже в восьмой раз.
Организаторы подготовили для участников интересную программу:
- 19.00 – вернисаж с фонарем, чемпионат добродеев по «Рюхам», флешмоб по росписи в стиле филимоновской игрушки «Арт-стол», интерактивная выставка-спектакль «Сказки от фонаря»;
- 21.00 – торжественная церемония зажжения фонарной аллеи «Время зажигать»;
- 21.20 – показ фильма «Великая русская стена».
В режиме онлайн интернет-пользователи смогут увидеть самые интересные события, которые в «Ночь искусств» пройдут в «Добродее»:
- 18.00 – презентация интерактивной картины в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» и развлекательная программа «Ремесло, ставшее искусством»;
- 21.00 – церемония зажжения фонарей «Время зажигать».
Вход в «Добродей» только по предварительной записи, количество мест ограничено! Телефон для записи: 35-25-00. Адрес: ул. 9 Мая, д. 1-А
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