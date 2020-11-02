Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман
Сотрудники регионального ГУ МЧС России советуют жителям быть внимательнее и аккуратнее.
ГУ МЧС России по Тульской области предупреждает: ночью и утром во вторник, 3 ноября, на территории региона местами возможен туман видимостью от 200 до 700 метров.
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 112, 101.
Тульская Госавтоинспекция напоминает основные правила безопасного передвижения при ухудшении видимости в условиях тумана.
- Следите за соблюдением скоростного режима. Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своем пути.
- Обязательно перед поездкой проверьте исправность световых приборов. При движении используйте противотуманные фары.
- При обгоне и перестроении на трассе обязательно включайте поворотники. Выбирайте безопасную дистанцию и боковой интервал.
- Помните, что желтый цвет в тумане становится красноватым, а зеленый — желтоватым. Поэтому приближаясь к регулируемым перекресткам будьте предельно внимательно и снизьте скорость.
- В условиях сильного тумана часто возникает ситуация, когда фары не помогают и ничего не видно. Включите аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень густой.
- Обозначьте габариты автомобиля при остановке. В темное время суток в условиях тумана остановка на неосвещенной автомобильной дороге опасна. Если нужно остановиться, по-возможности, сделайте это на примыкающий к трассе дороге или объекте придорожного сервиса – кафе, АЗС.
- В случае технической неисправности включите аварийную световую сигнализацию, а если она неисправна или отсутствует — выставьте позади автомобиля знак аварийной остановки. Ни в коем случае не останавливайтесь сразу за поворотом!
- Стоит помнить, что человека в темной одежде плохо видно на проезжей части, часто водитель замечает пешехода в самый последний момент, а если на улице туман, то пешехода можно и вовсе не увидеть.
- Действия каждого участника дорожного движения должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине вне населенного пункта, обязательно должны использовать светоотражающие элементы на одежде.
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