Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман

Сотрудники регионального ГУ МЧС России советуют жителям быть внимательнее и аккуратнее.

ГУ МЧС России по Тульской области предупреждает: ночью и утром во вторник, 3 ноября, на территории региона местами возможен туман видимостью от 200 до 700 метров.

Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам: 112, 101.

Тульская Госавтоинспекция напоминает основные правила безопасного передвижения при ухудшении видимости в условиях тумана.