Под Богородицком пенсионерка замерзает в квартире: «Неужели за жизнь не заработала право поставить газовый котел?»

С наступлением осени в шерстяном платке и пальто 86-летней Евгении Никитичне Пиченцовой приходится ходить не только на улице, но и дома. А все потому что который год подряд никто не может ей помочь в решении проблемы с отоплением.

Слив воды из системы в доме проблемы не решает, когда на улице около нуля, то температура в квартире не поднимается выше 10-12 градусов.

Евгения Пиченцова – Солью воду, батарея слегка нагреется, но через час уже снова холодная. Значит дело не в батарее, а в котельной, которая слабо топит. Я в том году жаловалась в Тулу, так быстро все сделали, но хватило не на долго – три дня было тепло, а потом опять остыли батареи. Я уже не знаю, что делать! Мне 86 лет, я инвалид второй группы, ветеран труда, после войны помогала поднимать страну, а теперь должна жить в сырой и холодной квартире? Я не отступлю! Поеду в Москву и добьюсь своего, до Путина дойду. Буду сидеть под порогом, пока он домой не пойдет!

Установка газового котла может помочь, но добиться разрешения пожилая женщина тщетно пытается уже несколько лет. И это при том, что в доме, котором она живет, в 11 из 18 квартир уже установлено оборудование. Дело в том, что соседи Евгении Никитичны успели до 2010 года поставить индивидуальные источники оотопления – до ужесточения правил. А вот пенсионерке теперь нужно согласие не только всех соседей на установку, но и администрации.

Но 100-процентного согласия добиться на данный момент невозможно: собственник одной из квартир в ее доме умер, а в наследство никто не вступил, владельцы еще двух квартир не появляются в посёлке и получить их мнение тоже нельзя.

– В прошлом году мы с соседкой поехали в наш Горгаз, чтобы нам поставили газовый котел. Там говорят, что нужен план, – рассказывает пенсионерка. – А у нас уже был план, но сказали, что нужен новый. Взяли с нас по 900 рублей, срисовали со старого новый. А через несколько дней прислали ответ, что технические условия позволяют переоборудовать квартиры, но все равно котел нам не положен – нужно согласие всех собственников дома.

Проблема еще, возможно, связана с тем, что от котельной, которая отапливает дом Евгении Пиченцовой, запитаны еще 12 домов на ул. Пушкинская. В них общей сложности 156 квартир, из них только 25 квартир отапливает котельная, остальные – на индивидуальных источниках отопления. Котельной просто не выгодно работать на полную мощность при таком маленьком объеме потребителей.

– Я не знаю уже к какому богу обратиться! Цари принимали людей, а эти господа не хотят с нами разговаривать. Я не понимаю этой жизни! В этом поселке живу с 11 лет, нас отец привез сюда 3 октября 1945 года в день победы над Японией. Тут всего было четыре финских домика и один барак. Чуть подальше немцы жили военнопленные немцы, они работали в шахтах. Где наши дома стоят, тогда болото было. При советской власти, если один тебя не понимает, то к другому пойдешь, и он тебя поймет. А сейчас никто не может понять проблемы людей! Я в своем поселке отработала 45 лет, ну неужели я не заработала право поставить за свои собственные деньги этот котел, чтобы не мерзнуть в квартире?

Я человек больной, мне нужно тепло, я не могу в холоде жить. И никто не понимает!

В АО «Газпром газораспределение Тула» пояснили, что действительно технические условия позволяют установить в квартире Евгении Пиченцовой индивидуальный источник отопления. Однако этот процесс регулируется сразу несколькими законодательными актами:

в соответствии с ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ требуется согласие собственников на общем собрании.

переустройство жилого помещения требует согласования с органом местного самоуправления (ст. 25 ЖК РФ).

Пожилая женщина обращается за помощью к губернатору Алексею Дюмину и очень надеется, что на ее проблему обратят чиновники.