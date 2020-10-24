Долги за аренду и уголовные дела за незаконную вырубку деревьев: прокуратура проверила тульские лесничества

Проверка деятельности участковых лесничеств, арендаторов лесных участков выявлены многочисленные нарушения требований Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности в лесах, Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках: складирование невывезенной древесины, неочищенные от порубочных остатков территории, отсутствие проходной рубки лесных насаждений.

Кроме того, установлено, что с 2019 года министерство природных ресурсов и экологии Тульской области не вело претензионно-исковую работу по взысканию арендной платы за пользование лесными участками, при этом долг арендаторов перед бюджетом области составил 20,2 млн рублей, а перед федеральным бюджетом – 7,6 млн рублей.

По результатам проверки прокуроры приняли комплекс мер.

Во исполнение актов прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, 10 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, трое – к административной. В результате рассмотрения материалов прокурорских проверок следственными органами возбуждено семь уголовных дел по фактам незаконных рубок деревьев.