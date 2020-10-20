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«Забирай меня скорей, увози за сто морей...»: в Туле пройдет концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх»

«Забирай меня скорей, увози за сто морей...»: в Туле пройдет концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх»

23 октября в Concert Hall состоится концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх».

«Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» - эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем Руки вверх».
 
Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-х и 2000-х. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!

 

Вы можете купить билеты онлайн:

 
Купить билет
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной
  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, корп. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик № 271  (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,
    вс.: 10.00−19.00
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:31 −2
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