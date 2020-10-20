«Забирай меня скорей, увози за сто морей...»: в Туле пройдет концерт-дискотека «Поднимаем руки вверх»

«Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Чужие губы» - эти и другие хиты группы «Руки вверх» в исполнении бывшего участника группы Алексея Потехина и Сергея Богданова на концерте-дискотеке группы «Поднимаем Руки вверх».

Вспоминаем, танцуем и подпеваем все хиты самой популярной группы 90-х и 2000-х. Xит за хитом только этой ночью! Танцуют все!

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