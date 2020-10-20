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В Тульской области пациентов с коронавирусом принимают семь больниц

В Тульской области пациентов с коронавирусом принимают семь больниц

Развернуто 1113 коек. Из них занято 84%.

В Тульской области в оказании медицинской помощи больным коронавирусом задействованы семь больниц. На данный момент развернуто 1113 коек, из них занято 940. Это 84 %.

Региональный минздрав рассказал, что госпитализация пациентов с COVID-19 ведется в следующие медучреждения:

  • городская больница № 11 г. Тулы (инфекционные отделения на ул. Бр. Жабровых, 4 и в пос. Петровский);
  • городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина (детское инфекционное отделение на ул. Мира, 11);
  • Новомосковская городская клиническая больница (ул. Калинина, 39);
  • Щекинская районная больница (инфекционный госпиталь на ул. Болдина, 1-б);
  • Алексинская районная больница № 1 им. В. Ф. Снегирева (ул. 50 лет ВЛКСМ, 16);
  • Ефремовская районная больница (ул. Словацкого восстания, 18);
  • филиал № 1 Тульской областной клинической больницы № 2 им.  Л. Н. Толстого (ул. Тимирязева, 27).

Инфекционный госпиталь развернут на 120 коек и начал прием пациентов 16 октября. Сюда будут направлять пациентов с легкой, средней и тяжелой степенью течения болезни. Пациенты филиала по профилю травматологии-ортопедии будут направляться на лечение в стационар областной клинической больницы № 2 (д. Ясная Поляна, ул. Больничная, 15), пациенты по профилю хирургии — в тульскую горбольницу № 7.

В зависимости от эпидемиологической обстановки наращивание коечного фонда продолжится. При необходимости под инфекционный госпиталь в кратчайшие сроки перепрофилируют отделения пульмонологии и профпатологии городской больницы № 10 на 224 койки.

- Система здравоохранения региона готова к любому развитию ситуации. В соответствии с поручением губернатора развертывание дополнительных коек ведется с учетом необходимости сохранения планового лечения. Пациенты отделений, перепрофилированных под оказание помощи больным коронавирусом, направляются в другие лечебные учреждения региона, — сообщил министр здравоохранения Алексей Эрк.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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