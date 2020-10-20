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Осенью в тульских парках высадят около 3000 деревьев
Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

Осенью в тульских парках высадят около 3000 деревьев

Средний возраст саженцев – 5-6 лет.

В тульских парках стартовала осенняя кампания по высадке саженцев молодых деревьев. Планируется высадить около 3000 различных пород.

Владислав Черных, директор ГУ ТО «Тульские парки»:

- Деревья были выращены в тульских питомниках. Их средний возраст пять — шесть лет. Это оптимальный возраст, когда дерево уже окрепло и может обеспечить нужный уровень приживаемости. Породный состав подбирался таким образом, чтобы обеспечить наиболее устойчивое сочетание древостоя, а, соответственно, его уверенное развитие в последующие годы.

19 октября в Центральном парке 50 сосен высадили сотрудники регионального управления Росгвардии и ГУ ТО «Тульские парки».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:20 +7
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