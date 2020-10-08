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На два дня Тула станет модной столицей

На два дня Тула станет модной столицей

В нашем городе уже в восьмой раз состоится фестиваль моды и красоты Всероссийского масштаба Fashion Style.

Фестиваль пройдет 24 и 25 октября в Колонном зале Дома дворянского собрания. На суд жюри и зрителей представят работы более 60 талантливых дизайнеров из 25 городов России, а также из Республики Беларусь.

В рамках фестиваля пройдет региональный полуфинал международного конкурса «Русский силуэт». По итогам конкурсов выберут лучшие коллекции. Победители получат возможность продемонстрировать свои творения в финале «Русского силуэта» в Москве, а также на Международной Неделе моды.

Программа фестиваля Fashion Style разделена на два дня.
24 октября посвящен детской и подростковой моде. Также в рамках фестиваля пройдут всероссийские конкурсы «Лучшая детская модель года» и региональные конкурсы «Краса Тулы – 2020» и «Миссис Тула – 2020».

Во второй день фестиваля, 25 октября, состоится Всероссийский конкурс дизайнеров — региональный полуфинал международного конкурса «Русский силуэт».

Генеральный партнер фестиваля — Модельно-артистическое агентство Linda.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:20 0
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ТулаДом дворянского собрания

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