новости
новости
Регистрация
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар
Фото: tsibikoff и еще одного очевидца происшествия.

В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 8 октября в гостинице «Морган», которая находится по адресу Красноармейский проспект, 46, произошел пожар. На момент публикации новости возгорание уже ликвидировано, но на месте продолжают находиться несколько пожарных расчетов.
 
 
В региональном МЧС подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, огнем повреждены две комнаты. Пострадавших в результате происшествия нет.
Галерея
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 1
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 2
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 3
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 4
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 5
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 6
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 7
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 8
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 9
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 10
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 11
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 12
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар, Фото: 13
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:04 +4
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниеМЧС
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На два дня Тула станет модной столицей
На два дня Тула станет модной столицей
Как изменилась Тула за последние годы
Как изменилась Тула за последние годы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.