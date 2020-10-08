Фото: tsibikoff и еще одного очевидца происшествия.
В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Как сообщил Myslo очевидец, днем 8 октября в гостинице «Морган», которая находится по адресу Красноармейский проспект, 46, произошел пожар. На момент публикации новости возгорание уже ликвидировано, но на месте продолжают находиться несколько пожарных расчетов.
В региональном МЧС подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, огнем повреждены две комнаты. Пострадавших в результате происшествия нет.
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