В гостинице на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар

Фото: tsibikoff и еще одного очевидца происшествия.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 8 октября в гостинице «Морган», которая находится по адресу Красноармейский проспект, 46, произошел пожар. На момент публикации новости возгорание уже ликвидировано, но на месте продолжают находиться несколько пожарных расчетов.

В региональном МЧС подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, огнем повреждены две комнаты. Пострадавших в результате происшествия нет.