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Открытие Центра уличного баскетбола в Туле: фоторепортаж
Фото Дмитрия Чербы.

Открытие Центра уличного баскетбола в Туле: фоторепортаж

В новом центре планируют проводить чемпионаты, первенства и кубки России по баскетболу и стритболу.

7 октября в Туле на ул. Демонстрации, рядом со сквером Памяти воинов-интернационалистов, открылся Центр уличного баскетбола по стандартам Международной федерации баскетбола. 

По мнению министра спорта Тульской области Андрея Журавлева, этот центр станет одной из лучших площадок как для любителей, так и для профессионалов, и позволит улучшить подготовку олимпийского резерва.

Центр включает баскетбольную площадку, пять стритбольных площадок с акриловым покрытием, переносными и стационарными трибунами, воркаут-зону с тренажерным оборудованием.

После торжественного открытия на площадке прошел турнир по стритболу Tula Cup, соревнования по кибербаскетболу Tula CYBER CHAMP, мастер-класс по баскетболу от заслуженного мастера спорта России Никиты Моргунова и мастера спорта международного класса Виктора Дячка.

Галерея
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 1
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 2
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 3
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 4
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 5
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 6
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 7
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 8
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 9
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 10
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 11
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 12
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 13
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 14
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 15
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 16
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 17
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 18
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 19
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 20
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 21
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 22
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 23
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 24
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 25
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 26
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 27
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 28
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 29
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 30
Открытие Центра уличного баскетбола в Туле, Фото: 31
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Это первый в России центр, построенный за счет средств Промсвязьбанка (ПСБ) в рамках совместного с Российской федерацией баскетбола Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

Двусторонний договор о строительстве был подписан между администрацией Тулы и РФБ в 2020 году. Реконструкция спортивной площадки в самом центре областной столицы началась 11 августа. Проект реализовали в кратчайшие сроки. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 +3
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