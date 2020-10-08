Открытие Центра уличного баскетбола в Туле: фоторепортаж

Фото Дмитрия Чербы.

В новом центре планируют проводить чемпионаты, первенства и кубки России по баскетболу и стритболу.

7 октября в Туле на ул. Демонстрации, рядом со сквером Памяти воинов-интернационалистов, открылся Центр уличного баскетбола по стандартам Международной федерации баскетбола.



По мнению министра спорта Тульской области Андрея Журавлева, этот центр станет одной из лучших площадок как для любителей, так и для профессионалов, и позволит улучшить подготовку олимпийского резерва.

Центр включает баскетбольную площадку, пять стритбольных площадок с акриловым покрытием, переносными и стационарными трибунами, воркаут-зону с тренажерным оборудованием.



После торжественного открытия на площадке прошел турнир по стритболу Tula Cup, соревнования по кибербаскетболу Tula CYBER CHAMP, мастер-класс по баскетболу от заслуженного мастера спорта России Никиты Моргунова и мастера спорта международного класса Виктора Дячка.

Это первый в России центр, построенный за счет средств Промсвязьбанка (ПСБ) в рамках совместного с Российской федерацией баскетбола Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

Двусторонний договор о строительстве был подписан между администрацией Тулы и РФБ в 2020 году. Реконструкция спортивной площадки в самом центре областной столицы началась 11 августа. Проект реализовали в кратчайшие сроки.