новости
новости
Регистрация
фото: пресс-служба регионального правительства

В Москве открылась выставка «Средневековая Тула»

Выставка будет работать до 8 ноября.

Сегодня, 24 сентября, в Выставочном зале федеральных архивов в Москве состоялось открытие историко-документальной выставки «Средневековая Тула», приуроченной к празднованию 500-летия Тульского кремля.
 
 
В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
 
- Это действительно знаковое событие: впервые на федеральном уровне начинает свою работу архивная выставка о Туле. Уверен, что она вызовет живой интерес как у москвичей, так и у гостей столицы. Станет ярким событием в культурной жизни нашей страны, -  заявил Дюмин.
 
 
Экспозиция расскажет, как появился Тульский кремль, как образовалась Большая засечная черта, как на тульской земле развивалось металлургическое и оружейное производство. В ней представлено более 200 экспонатов, подлинные архивные документы (в том числе из Тульского государственного архива), музейные предметы, кинохроника. Часть экспозиции будет транслироваться на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города засечной черты на картах XVIII-XIX вв.
 
Выставка будет работать с 25 сентября по 8 ноября.
 
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:46 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаМоскваАлексей Дюминвыставка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не успел уехать: в Туле росгвардейцы задержали угонщика прямо в машине
Не успел уехать: в Туле росгвардейцы задержали угонщика прямо в машине
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.