В Москве открылась выставка «Средневековая Тула»

фото: пресс-служба регионального правительства

Сегодня, 24 сентября, в Выставочном зале федеральных архивов в Москве состоялось открытие историко-документальной выставки «Средневековая Тула», приуроченной к празднованию 500-летия Тульского кремля.

В мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Это действительно знаковое событие: впервые на федеральном уровне начинает свою работу архивная выставка о Туле. Уверен, что она вызовет живой интерес как у москвичей, так и у гостей столицы. Станет ярким событием в культурной жизни нашей страны, - заявил Дюмин.

Экспозиция расскажет, как появился Тульский кремль, как образовалась Большая засечная черта, как на тульской земле развивалось металлургическое и оружейное производство. В ней представлено более 200 экспонатов, подлинные архивные документы (в том числе из Тульского государственного архива), музейные предметы, кинохроника. Часть экспозиции будет транслироваться на мультимедийных экранах, позволяющих увидеть Тулу и города засечной черты на картах XVIII-XIX вв.

Выставка будет работать с 25 сентября по 8 ноября.