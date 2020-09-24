Не успел уехать: в Туле росгвардейцы задержали угонщика прямо в машине
ЧП случилось в поселке Менделеевский.
На пульт дежурного вневедомственной охраны Росгвардии по городу Туле поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта.
На мест направили экипаж, и прямо на придомовой территории росгвардейцы обнаружили сидевшего в автомобиле неизвестного.
Как выяснилось, хозяин дома был на заднем дворе и услышал, что кто-то завел его автомобиль. Увидев злоумышленника, он нажал тревожную кнопку сигнализации.
Задержанным оказался 38-летний ранее судимый местный житель, которого передали прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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