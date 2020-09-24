Фоторепортаж и видео с места крушения самолета в Тульской области
Самолет обрабатывал поля подсолнечника и потерпел крушение.
24 сентября в Тульской области произошло крушение легкомоторного самолета.
В результате происшествия погиб 56-летний пилот.
ЧП прокомментировал тульский транспортный прокурор — старший советник юстиции Александр Дроняев:
Александр Дроняев
– Легкомоторный самолет «Бекас» обрабатывал поля подсолнечника. Взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. Предварительная версия: самолет зацепился за провода. Обстоятельства происшествия будут установлены в процессе доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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