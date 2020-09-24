Фоторепортаж и видео с места крушения самолета в Тульской области

– Легкомоторный самолет «Бекас» обрабатывал поля подсолнечника. Взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. Предварительная версия: самолет зацепился за провода. Обстоятельства происшествия будут установлены в процессе доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.