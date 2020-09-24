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Фоторепортаж и видео с места крушения самолета в Тульской области

Фоторепортаж и видео с места крушения самолета в Тульской области

Самолет обрабатывал поля подсолнечника и потерпел крушение.

24 сентября в Тульской области произошло крушение легкомоторного самолета.

В результате происшествия погиб 56-летний пилот.

ЧП прокомментировал тульский транспортный прокурор — старший советник юстиции Александр Дроняев:

Александр Дроняев

– Легкомоторный самолет «Бекас» обрабатывал поля подсолнечника. Взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. Предварительная версия: самолет зацепился за провода. Обстоятельства происшествия будут установлены в процессе доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:02 +6
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