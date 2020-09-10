В Музейном квартале Тулы работали пожарные: фоторепортаж

Также на месте находились и полицейские.

10 сентября в Музейном квартале Тулы прошли учения МЧС. По легенде, в доме № 10 по улице Металлистов (Дом Белолипецких) произошел пожар. На месте работали шесть единиц техники и 24 человека.

Пожарные взбирались по автолестнице, чтобы потушить «огонь» на крыше здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, отработаны маршруты заезда крупногабаритной и высотной техники на территорию объекта, а также места их расстановки.