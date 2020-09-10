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В Музейном квартале Тулы работали пожарные: фоторепортаж

В Музейном квартале Тулы работали пожарные: фоторепортаж

Также на месте находились и полицейские.

10 сентября в Музейном квартале Тулы прошли учения МЧС. По легенде, в доме № 10 по улице Металлистов (Дом Белолипецких) произошел пожар. На месте работали шесть единиц техники и 24 человека.

Пожарные взбирались по автолестнице, чтобы потушить «огонь» на крыше здания.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тульской области, отработаны маршруты заезда крупногабаритной и высотной техники на территорию объекта, а также места их расстановки.
 

 

Галерея
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 1
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 2
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 3
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 4
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 5
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 6
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 7
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 8
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 9
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 10
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 11
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 12
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 13
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 14
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 15
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 16
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 17
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 18
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 19
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 20
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 21
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 22
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 23
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 24
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 25
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 26
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 27
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 28
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 29
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 30
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 31
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 32
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 33
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 34
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 35
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 36
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 37
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 38
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 39
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 40
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 41
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 42
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 43
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 44
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 45
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 46
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 47
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 48
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 49
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 50
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 51
Учения в Музейном квартале Тулы, Фото: 52
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Фотограф: Сергей Стариков
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