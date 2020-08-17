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В некоторых тульских колониях и СИЗО возобновили краткосрочные свидания
Общаться можно только через защитные стекла и с использованием средств индивидуальной защиты.
Региональное УФСИН сообщило о возобновлении краткосрочных свиданий в ряде исправительных колоний и СИЗО Тульской области. Увидеться с осужденными и подозреваемыми можно только в помещениях для краткосрочных свиданий, оборудованных защитными стеклами.
При этом все участники обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски, бахилы, перчатки, а также соблюдать правила социального дистанцирования.
С 17 августа возобновлены свидания в ФКУ ИК-1, ФКУ ИК-4,ФКУ ИК-5, ФКУ ИК-6, ФКУ КП-8, ФКУ
Алексинская ВК, ФКУ СИЗО-1 и ФКУ СИЗО-4.