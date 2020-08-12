На Куликовом поле открылась выставка «Великий Болгар»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В экспозиции представлено около 700 предметов из одноименного татарского музея-заповедника.

В новом выставочном комплексе музея «Куликово поле» в д. Моховое открылась выставка музея-заповедника «Болгар» из Татарстана «Великий Болгар. Цивилизация на Волге». В экспозиции представлено около 700 уникальных предметов из коллекции этого музея. Выставка рассказывает о жизни людей, в древности населявших город Болгар.

Во время церемонии открытия зампред правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила значимость этого совместного проекта двух крупных музеев России. От имени губернатора Алексея Дюмина она поблагодарила татарских коллег и пригласила их на празднование 640-й годовщины Куликовской битвы и 500-летия Тульского кремля.