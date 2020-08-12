Какие дома Тулы будут обесточены 13 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электрики отключат свет по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, 18, 20, 20-а, 20-б, 22, 24, 22-а, 20-в, 16, 17, 18-а,
- ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а, 12-б, 14, 16,
- ул. Демидовская, 43, 49,
- ул. Советская, 112, 106,
- ул. Пролетарская, 2-а,
- ул. Демидовская, 54, 56,
- Демидовская плотина, 9,
- ул. Литейная, 20, 20-а,
- ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39,
- ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а,
- ул. Ушинского, 10, 35-48,
- п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а,
- 1-6-й Комарские проезды,
- п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 2-18 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
- ул. Крылова, 1-57-а (нечётн.), 2-52 (чётн.),
- ул. Кольцова, 1-53-а (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.),
- ул. Тургенева, 1-54,
- ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.),
- ул. Гоголевская, 4-26 (чётн.), 28, 30, 32, 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 29,
- ул. Пушкина, 9-17 (нечётн.), 10-16 (чётн.),
- п. Ново-Скуратово, 1-а,
- ул. Октябрьская, 1-10,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8.
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