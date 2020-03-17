Максим Виторган и Николай Фоменко записали в Туле программу о детях войны

Фото Юлии Леоновой.

Очередная передача документального цикла «Письма Победы с Максимом Виторганом» была посвящена детям войны. Где, как не в Туле, снимать такую передачу, где в годы войны даже в самые критические моменты осады продолжали работать заводы. Отцы и деды были на фронте, на передовой, обороняли Тулу, а на их место к станкам пришли совсем юные — те, кого мы сейчас называем заграничным словом тинейджерами. Тогда же это были подростки, которые наравне со взрослыми давали норму на заводе, ходили в разведку, обороняли город. Дети войны защищали свою Родину.

Премьера цикла программ «Письма Победы с Максимом Виторганом» в поддержку масштабного мультимедийного проекта к 75-й годовщине Победы состоялась 27 января.

Новые серии цикла выходят каждый понедельник эксклюзивно на YouTube-канале проекта.

В основу сценария легла переписка участников Великой Отечественной войны.

Съемки программы проходили уже в Орле, Волгограде, Брянске, во многих других городах, и вот теперь прошли в Туле. В путешествие по памятным местам вместе с ведущим цикла Максимом Виторганом отправились известные люди, чьи семьи тоже затронула война. В «Письмах Победы с Максимом Виторганом» принимали участие Николай Валуев, Алексей Кортнев, Iowa, Владимир Кристовский, Светлана Сурганова, Олеся Судзиловская, Юлия Савичева, Гарик Сукачев, Николай Фоменко, Сергей Бурунов, Любовь Толкалина, Антон Богданов, Юлия Пересильд, Андрей Бурковский.

Для съемок в Туле приехал Николай Фоменко.

Свое путешествие по городу оружейников съемочная группа предполагала начать у Вечного огня на площади Победы. Однако, узнав, что там сейчас идет реконструкция, место действия перенесли в Кремлевский сад, где также горит Вечный огонь. Кроме того, московские телевизионщики побывали на машиностроительном заводе, где в войну работали дети, в школе №39 — здесь учился тульский гаврош Валя Паршутин, одиннадцатилетний мальчишка, подносивший пулеметчикам патроны. Завершились съемки у мемориала «Ушедшим в бессмертие» в Менделеевском поселке.

Максим Виторган:

Максим Виторган – Мы все говорим, что надо сохранять память о той войне, но очень важно, как и каким языком об этом сейчас рассказывать. Мне представляется, что задачи государственной машины и граждан несколько разнятся. Государству важна память, которая мобилизует в нужный момент. Желания обычных людей совсем другие — чтобы их не вовлекали в геополитические военные игры. Поэтому к памяти о войне надо очень трепетно относиться и как можно меньше при этом использовать лозунгов. Наша обязанность и наше проявление уважения к военному поколению — знать правду об этих событиях. Столько всего было понамешано в то время, переломано людских судеб, что нам всем еще разбираться и разбираться в тех событиях.

У нас была очень широкая география во время съемок передачи, и я рад, что благодаря этой программе сам побывал в некоторых местах, до которых, может, так просто и не доехал бы. География этих мест, к сожалению, широка — к сожалению, потому что уж очень глубоким плугом прошлась война по нашей земле. Понимаю теперь, что есть какие-то места в России, в которые надо обязательно не только приехать самому, но и свозить своих детей.

Письма, которые мы читаем в программе, мы получали из разных источников. Какие-то находили в музеях, какие-то нам присылали частные лица. Когда читаешь их, начинаешь ощущать какие-то вещи, высказанные не напрямую, это производит сильное впечатление. Например, в одном из писем с какого-то момента человек каждое предложение начинает с обращения «мама». И в этом бесконечно повторяющемся слове «мама» чувствуется невероятное желание прикосновения к другой жизни, к близкому и родному человеку. Это невероятно трогательно.

Николай Фоменко:

Николай Фоменко – Война — это такое ужасное явление, после которого жизнь будет наполнена другими впечатлениями и красками, она оголяет самые ужасные человеческие качества. Тут обманывать себя не нужно. Я же учился в семидесятые годы в школе и помню, что только при нашем поколении в школах началась патриотическая линия воспитания. До этого все не могли вспоминать войну как героическую браваду — это была трагедия в каждой семье. Пока я не вырос до двадцатилетнего возраста, мои бабушки и дедушки всегда молчали, когда я что-то спрашивал у них о войне, не хотели об этом вспоминать. И я тоже слишком много про это теперь знаю.

Вся наша семья питерская в нескольких поколениях. В блокаду попали и моя мама, и бабушка. Но когда я в детстве спрашивал о дедушке — где он воевал, мне сначала отвечали молчанием, потом сказали: в Монголии. Оказалось, он копал Беломорканал. Докапывал. Потому что сидел с 1937 по 1947 годы. Другой дедушка в финскую получил ранение. В 1941-м году снова ушел на фронт в июле, а в августе его подстрелили и бессознательного забрали в плен. Он очнулся уже в концлагере и находился там до 1946 года.

После этого у него не было никакой жизни. Он умер в 1956 году, задолго до моего рождения, ему просто не дали жить. Он был в концлагере — значит, он кто? Предатель. Все эти системы ценностей были выработаны на странных вещах. Что это такое, когда твой гражданин два раза рисковал жизнью, на двух войнах, отсидел концлагерь, а ему работать не дают, волчий билет везде. Это как?

Поэтому для меня рассказ о войне — очень ответственная вещь. Надо делать всё, чтобы не воевать. Мы живем на маленькой планете. Если лет пятьдесят-семьдесят назад еще не очень сильно понималось, насколько наша планета мала, потому что не было таких скоростных перемещений, то сейчас всё по-другому. Мы вынимаем телефон из кармана и можем тут же связаться с любой точкой мира. Сегодня стало понятно, что если мы при этом начнем еще воевать, это всё закончится плохо.

На запись программы я привез с собой письмо, которое моя мама в четыре года написала дедушке в госпиталь.

Я уже говорил, что он лежал раненый после финской войны. Вспоминаю и рассказ о моем папе. Они с семьей бежали от немцев, но война их застала где-то в маленьком домике под Сталинградом. И в этом доме поселились немцы. Папе на тот момент было четыре года. Его немцы спрашивали: «Кем ты будешь, когда вырастешь?» Он отвечал: «Я вырасту и буду бить фашистов!», совершенно не понимая, что перед ним как раз эти самые фашисты и есть. И счастье, что перед ним были нормальные немцы, с ним ничего не сделали. Моя бабушка думала, что его расстреляют, такие случаи были. А ему, наоборот, давали шоколад, галеты. Просто попались нормальные люди. Нормальные люди — они везде. И там, у них, и здесь, у нас.

Поэтому рассказывать в Туле будем пытаться о том, как дети жили в то время наравне со взрослыми. Знаете, меня просто поражают семейные фотографии. Смотришь на фото мамы или папы в пятилетнем возрасте, и там в глазах такая глубина, в них отражается такая тяжелая жизнь, ожидание чего-то страшного. У наших современных детей такого взгляда, к счастью, уже не увидишь.

Цель проекта «Письма Победы» — собрать к 9 Мая 2020 года самый большой цифровой архив писем военных лет и сохранить его навсегда.

Присоединиться к акции и сохранить память о подвиге предков можно на сайте проекта «Письма Победы». Для этого надо заполнить анкету участника на сайте проекта www.pismapobedy.ru и прикрепить к ней письмо военных времен из семейного архива как текстовый или фотофайл. Также можно последовать примеру звездных участников и записать видеофайл — прочитать строки военных писем на видео.