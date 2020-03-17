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Как в Тульской области проводят лабораторные исследования на коронавирус: репортаж

Как в Тульской области проводят лабораторные исследования на коронавирус: репортаж

В регионе на 17 марта не зарегистрировано подтвержденных случаев вирусом COVID-19.

По официальным данным федерального Роспотребнадзора, на сегодняшний день зарегистрировано более 182 тысяч случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в 137 странах мира. 

На 17 марта в Тульской области не зарегистрировано подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 259 человек, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавируса.

На базе региональной лаборатории особо опасных и природно-очаговых исследований организовано проведение лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 268 человек.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ольга Сафонова:

Ольга Сафонова

Ольга Сафонова

– Наши граждане, которые находятся в странах Европы по туристическим путевкам или в командировке, имеют высокие риски заражения коронавирусом и завоза его в Тульскую область. В связи с этим все они подлежат 14-дневной изоляции на дому. Чтобы вирус не получил распространения, граждане, приезжающие из-за границы, должны иметь высокое самосознание. Потому что самоизоляция предполагает не только медицинское наблюдение в течение 14 дней, но и отсутствие контактов на этот период с другими людьми: не встречаться с родственниками и друзьями, не посещать культурные и массовые мероприятия, не ходить в магазин, а попросить кого-то из близких доставлять к квартире продукты, не пользоваться общественным транспортом.

 

Информация для тех, кто не хочет заботиться о здоровье окружающих:

если у человека диагностировано опасное инфекционное заболевание и он, несмотря на запрет, отправляется в места массового пребывания людей и заражает кого-то, ему грозит штраф до 90 тысяч рублей. Если при этом кто-то из инфицированных умер, то такая прогулка может обернуться лишением свободы до 5 лет (ст. 222 УК РФ).

Всех прибывших из эпиднеблагополучных стран с симптомами ОРВИ госпитализируют, у них берут биоматериал на исследование: мазок из носоглотки и кровь. При подозрении на коронавирус анализы сдают трижды: в первый день госпитализации, на третий и на десятый. Только после этого можно с уверенностью говорить о том, болен человек коронавирусом или нет.

Также лабораторное обследование на COVID-19 проводится, если человек имел тесные контакты с теми, у кого уже этот вирус подтвержден, – в таком случае делают двойное обследование с перерывом в 10 дней.

Во всех случаях от момента сдачи биоматериала до получения результатов проходит около суток. Лаборатория обеспечена необходимым количеством тестов на коронавирус.

– Не стоит лишний раз паниковать из-за угрозы распространения инфекции. 83% заболевших по всему миру имели тесные контакты с теми, у кого был официально диагностирован коронавирус, как правило, это родственники, и только в 17% случаев заражение произошло иными случаями.

В транспорте и других общественных местах подхватить вирус достаточно сложно.

Необходимо, чтобы больной коронавирусом кашлянул в руку, а затем этой рукой схватился, например, за поручень в транспорте, а после тут же здоровый человек взялся за этот же поручень и потом почесал себе глаза, например. Если он не прикоснется к лицу, а придет домой и сразу же помоет руки, то заражения не произойдет, — пояснила Ольга Сафонова.

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