Тульские музеи и кинотеатры временно закроются из-за коронавируса

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Также для посетителей будут закрыты театры и цирки.

Федеральный Минкульт закрыл для посетителей подведомственные учреждения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Будет приостановлена работа театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров. О временном закрытии экспозиций для посетителей с 18 марта уже сообщил Тульский музей оружия. Также все массовые культурные мероприятия отменены в музеях на Куликовом поле и «Тульские древности».