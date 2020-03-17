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Тульские музеи и кинотеатры временно закроются из-за коронавируса
Фото из архива MySlo

Тульские музеи и кинотеатры временно закроются из-за коронавируса

Также для посетителей будут закрыты театры и цирки.

Федеральный Минкульт  закрыл для посетителей подведомственные учреждения из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Будет приостановлена работа театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также кинотеатров. О временном закрытии экспозиций для посетителей с 18 марта уже сообщил Тульский музей оружия. Также все массовые культурные мероприятия отменены в музеях на Куликовом поле и «Тульские древности».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:20 +3
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