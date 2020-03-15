новости
новости
Регистрация
Тульские судебные приставы проведут День приёма граждан

Тульские судебные приставы проведут День приёма граждан

Он состоится в четверг, 26 марта, с 14.00 до 20.00 во всех подразделениях ведомства.

Сотрудники УФССП России по Тульской области в четверг, 26 марта, с 14.00 до 20.00, проведут День единого приема граждан. Обращения жителей региона рассмотрят представители руководства Управления. Приём пройдёт по адресу: ул. 9 мая, д. 1.

Также в этот день приём будут проводить руководители и сотрудники территориальных отделов ведомства. Предварительная запись проводится по телефону: 35-45-55. В день приёма при себе необходимо иметь паспорт.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:30 0
Другие статьи по темам
Событие
День единого приема гражданобращения гражданУФССП России по Тульской областисудебные приставы
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье полицейские задержали уличного грабителя
В Заречье полицейские задержали уличного грабителя
Туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана
Туляков приглашают на концерт Нейромонаха Феофана
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.