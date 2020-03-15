Тульские судебные приставы проведут День приёма граждан

Он состоится в четверг, 26 марта, с 14.00 до 20.00 во всех подразделениях ведомства.

Сотрудники УФССП России по Тульской области в четверг, 26 марта, с 14.00 до 20.00, проведут День единого приема граждан. Обращения жителей региона рассмотрят представители руководства Управления. Приём пройдёт по адресу: ул. 9 мая, д. 1.

Также в этот день приём будут проводить руководители и сотрудники территориальных отделов ведомства. Предварительная запись проводится по телефону: 35-45-55. В день приёма при себе необходимо иметь паспорт.