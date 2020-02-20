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В Туле выступят звезды дискотек 90-х

В Туле выступят звезды дискотек 90-х

Не пропустите большой концерт!

5 марта 2020 года на сцене Тульского цирка выступят звезды 90-х. Это группа «Поднимаем Руки вверх» и Алексей Потехин, Шура, «Унесенные ветром» и Татьяна Морозова, Светлана Разина, экс-солистка «Красок» Ольга Гусева, бывший солист «Отпетых Мошенников» Гарик Богомазов и другие.

Большой концерт продлится около трех часов. Начало в 19.00.

Прозвучат популярные в 90-х хиты: «Какао-какао», «Человек Дождя», «Старший брат», «Мамочка моя» и многие другие.

Билеты на концерт (18+) можно купить на сайте Myslo:

 

Купить билет

 

Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

С 9 января: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

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