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Тульским вузам поручили организовать дистанционное обучение для китайских студентов
Фото из архива Myslo.

Тульским вузам поручили организовать дистанционное обучение для китайских студентов

Минобрнауки поручило вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая после окончания продленных каникул.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректоры российских вузов должны организовать дистанционное обучение для студентов из Китая.

По приказу от 19 февраля электронное обучение начнется после 2 марта. когда у студентов из Китая закончатся каникулы. Дополнительный отдых предоставили студентам из Китая по приказу Минобрнауки для предупреждения распространения коронавируса.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о запрете на въезд гражданам КНР. Временные ограничения на пересечение границ действует с 20 февраля и распространятся на граждан Китая, прибывающим в Россию для работы, учебы, туризма и с частными целями.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:20 +1
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