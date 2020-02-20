Тульским вузам поручили организовать дистанционное обучение для китайских студентов

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Минобрнауки поручило вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая после окончания продленных каникул.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ, согласно которому ректоры российских вузов должны организовать дистанционное обучение для студентов из Китая.

По приказу от 19 февраля электронное обучение начнется после 2 марта. когда у студентов из Китая закончатся каникулы. Дополнительный отдых предоставили студентам из Китая по приказу Минобрнауки для предупреждения распространения коронавируса.