Тульским вузам поручили организовать дистанционное обучение для китайских студентов
Минобрнауки поручило вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая после окончания продленных каникул.
Министр науки и высшего
По приказу от 19 февраля электронное обучение начнется после 2 марта. когда у студентов из Китая закончатся каникулы. Дополнительный отдых предоставили студентам из Китая по приказу Минобрнауки для предупреждения распространения коронавируса.
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