Масляные пятна на Воронке в Туле: по реке вновь текут нефтепродукты

Фото Александра Лукьянова.

Это не первый случай за последний месяц, когда на поверхности реки замечены радужные маслянистые пятна. 7 февраля Myslo опубликовал видео, снятое на мосту у Московского вокзала. На кадрах отчетливо видно, что пятна покрыли всю водную поверхность.

Сейчас же фотография сделана чуть ниже по течению – в районе Павшинского моста. Река, кстати, примерно через километр впадает в Упу.