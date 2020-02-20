новости
новости
Регистрация
Масляные пятна на Воронке в Туле: по реке вновь текут нефтепродукты
Фото Александра Лукьянова.

Масляные пятна на Воронке в Туле: по реке вновь текут нефтепродукты

Фото сделано в районе Павшинского моста.

Это не первый случай за последний месяц, когда на поверхности реки замечены радужные маслянистые пятна. 7 февраля Myslo опубликовал видео, снятое на мосту у Московского вокзала. На кадрах отчетливо видно, что пятна покрыли всю водную поверхность.

Сейчас же фотография сделана чуть ниже по течению – в районе Павшинского моста. Река, кстати, примерно через километр впадает в Упу.

Источник масляных пятен не установлен. Надеемся, что природоохранная прокуратура сможет дать оценку данному факту.

 

Сюжет: Экология Тульской области
Туляк: в районе Московского вокзала Воронка покрылась масляными пятнами
Жизнь Тулы и области
Туляк: в районе Московского вокзала Воронка покрылась масляными пятнами
7 февраля, в 17:35, 19 2341 7
Власти Тулы: по факту обнаружения медицинских отходов на берегу Бежки начата проверка
Жизнь Тулы и области
Власти Тулы: по факту обнаружения медицинских отходов на берегу Бежки начата проверка
19 июня 2018, в 12:28, 9 2835 0
В Тульской области незаконно сжигали московский мусор
Жизнь Тулы и области
В Тульской области незаконно сжигали московский мусор
5 июня 2018, в 19:59, 26 10276 6
В тульском Заречье жители год добиваются ликвидации ядовитой свалки
Жизнь Тулы и области
В тульском Заречье жители год добиваются ликвидации ядовитой свалки
1 июня 2018, в 10:04, 18 9397 5
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:35 +2
Другие статьи по темам
Событие
река воронкамасляные пятна
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступят звезды дискотек 90-х
В Туле выступят звезды дискотек 90-х
Внимание, розыск! В Суворове пропал 24-летний Павел Юлин
Внимание, розыск! В Суворове пропал 24-летний Павел Юлин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.