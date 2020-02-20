Фото Александра Лукьянова.
Масляные пятна на Воронке в Туле: по реке вновь текут нефтепродукты
Фото сделано в районе Павшинского моста.
Это не первый случай за последний месяц, когда на поверхности реки замечены радужные маслянистые пятна. 7 февраля Myslo опубликовал видео, снятое на мосту у Московского вокзала. На кадрах отчетливо видно, что пятна покрыли всю водную поверхность.
Сейчас же фотография сделана чуть ниже по течению – в районе Павшинского моста. Река, кстати, примерно через километр впадает в Упу.
Источник масляных пятен не установлен. Надеемся, что природоохранная прокуратура сможет дать оценку данному факту.
7 февраля, в 17:35, 19 2341 7
19 июня 2018, в 12:28, 9 2835 0
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