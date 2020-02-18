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В Туле состоится сольный концерт финалиста шоу «Песни на ТНТ»
Фото из официального паблика vk.com/club_xabibkaa.

В Туле состоится сольный концерт финалиста шоу «Песни на ТНТ»

29 марта в клубе Backstage выступит Хабиб, исполнитель собственных песен и акустических каверов. Начало в 19.00.

Музыкант начал свою карьеру в Youtube, где делился со своими подписчиками акустическими версиями знаменитых хитов. Но настоящая популярность пришла к нему после участия в шоу «Песни на ТНТ» в команде Максима Фадеева. Хабиб покорил зрителей своим обаянием, яркой внешностью и хорошей игрой на гитаре, а после проекта получил контракт от Фадеева.

С тех пор Хабиб написал несколько собственных хитов — «Эйя», «Шантай», «Маяки».

Билеты на концерт Хабиба (12+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн.

Купить билет
 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

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